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Bafra’da asfalt mesaisi sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar ve bağlantı yollarında da yoğun asfalt çalışması yürütüyor.

Bafra Belediyesi ana arterlerin yanı sıra ara sokaklar ve bağlantı yollarında da yoğun asfalt çalışması yürütüyor. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sık sık çalışmaları yerinde denetliyor.
Şehrin birçok noktasında ana arterlerin aynı sıra bağlantı yollarında ve ara sokaklarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Mahallesi; Mehmetçik Sokak ve Mehmetçik 1 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yaptı. Aynı mahallenin, Dalaman ve Ali Kuşcu Sokaklarında ise çalışmalar devam ediyor. Söz konusu mahallede yaklaşık bin 500 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak.
Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde denetleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, mahallelerde gerçekleştirilen ve yapılacak çalışmalara ilişkin mahalle muhtarları ve vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, taleplerini dinliyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şunları söyledi:
“Bafra’mızda merkez ve dış mahallerimizde yol ve asfalt çalışmalarımız yoğun bir tempoyla devam ediyor. Dış mahallerimizde aynı zamanda yol genişletme çalışmalarını da yürütüyoruz. Şehir merkezimizde ise sadece ana arterlerinde değil ara sokaklarında da asfalt çalışmamız sürüyor. Fatih Mahallemizde bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Ekibimiz belli bir plan doğrultusunda ilerliyor. Şehir merkezi dış mahalle ayrımı yapmadan oluşturduğumuz program dahilinde muhtarlarımızla istişare içerisinde tüm beklentilere cevap verme gayreti içerisindeyiz. Rabb’im bizleri milletimize hizmet etmekten bir an dahi alıkoymasın.”

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