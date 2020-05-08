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Bafra’da berber ve kuaförlere dezenfekte, gıda işletmelerine denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve kuaförleri dezenfekte ederken, gıda işletmelerine yönelik de denetimlerini sürdürüyor.Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber ve kuaförlerin dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz.

Bafra’da berber ve kuaförlere dezenfekte, gıda işletmelerine denetim

Bafra Belediyesi 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve kuaförleri dezenfekte ederken, gıda işletmelerine yönelik de denetimlerini sürdürüyor.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takvimi kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber ve kuaförlerin dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. İlçemizdeki 275 berber, kuaför ve güzellik salonunun tamamını yeniden hizmet vermeye başlayacakları tarihe kadar dezenfekte edeceğiz” dedi.

Fırınlar ve kasaplar denetlendi
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçe genelindeki kasap ve ekmek fırınları denetimini gerçekleştirerek sağlıksız ortamlarda yapılan üretimler ve güvenilir olmayan ürünleri satmamaları konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Zabıta ekiplerince sürdürülen denetimler kapsamında kasap, fırın ve imalathaneler tek tek kontrol edildi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, denetimlerdeki amaçlarının vatandaşın huzurlu, sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun alışveriş yapmalarını sağlamak ve esnafları bilinçlendirmek olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, “Gıda üretimi yapan iş yerlerinde üreticilerin sağlık kartları, iş yerinin teknik ve sağlığa uygun şartlarını ekiplerimiz titizlikle kontrol etmektedir. Yapılan denetimler cezalandırmadan çok esnafımızı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak bizim ısrarlı denetim ve uyarılarımıza rağmen gerekli tedbirlerini almayanlara yasal olarak yapılması gerekenleri de uygulayacağız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Bafra’da berber ve kuaförlere dezenfekte, gıda işletmelerine denetim

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12:36
İkindi
16:30
Akşam
19:46
Yatsı
21:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
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