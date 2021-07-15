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Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor

15.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kolay Mahallesi Burunca mevkisinde yüksek gerilim hattının geçtiği ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangının daha sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden başladığı, bunun üzerine çalışmaların yeniden yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çam ve makilik alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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