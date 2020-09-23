YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

Bafra’da eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Samsun-Sinop yolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi.

Samsun Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Samsun-Sinop yolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H. Y. ve M. Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri son bir ay içinde yaptıkları çalışmalar neticesinde toplamda 438,94 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 325,47 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 574 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 kilo kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, 7,60 gram kubar esrar, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu

Samsun Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadim
Kalkanca Eczanesi
Ilkadim
Mert Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.