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Bafra’da eş zamanlı korona denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde fiziksel mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.Eş zamanlı gerçekleştirilen denetlemelere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.

Bafra Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe genelinde fiziksel mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile kontrollü serbestlik sürecinde hizmet vermeye başlayan tüm ticari işletmelerde uygunluk denetlemesi gerçekleştirdi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen denetlemelere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak koordine ettiği denetimler kapsamında ilgili kurumlarla iş birliği içinde artan korona vakaları sonrası işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini inceledi.

“Temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat”
Temizlik, maske, fiziksel mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altın çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde denetimlere devam edeceğiz” dedi.

“Pandemi süreklilik arz eden bir durumdur”
Pandemi ile mücadelenin süreklilik arz eden bir konu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılıç, ”Bunu belli bir dönemle, ayla ya da haftayla sınırlandıramayız. Pandemi bitene kadar tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Ülkemizde korona virüs tablosunun olumsuz gidişatına son vermek ve normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

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