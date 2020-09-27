YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

Bafra’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 27.09.2020 06:03 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, KOM, Siber, TEM, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada her yer didik didik arandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamı için polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, KOM, Siber, TEM, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada her yer didik didik arandı. Şehrin 6 sabit ve ilçe genelinde seyir halinde yapılan uygulamaya 60 ekip, 260 personel katıldı. Bin 179 şahıs sorgulanırken, 358 araç kontrol edildi. Eş zamanlı olarak 20 iş yerinde yapılan denetimde, 7 adet amaç dışı bıçak, 4 aranan şahıs yakalanırken, 1 alkollü araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 35 şahsa ve 1 iş yerine pandemi kurallarına uymadıklarından dolayı gerekli idari işlem yapılırken, 26 bayan şahsın konsomatris yaptığı değerlendirilerek tutanak tutuldu. Çeşitli çap ve markalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait içerisinde çeşitli çap ve markalarda 213 adet fişek, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah ele geçirildi.
3 adet bıçağa 6136 SKM kapsamında işlem yapılırken, 2 adet ’cigaralık’ tabir edilen esrarlı sigara, 5 gram esrar maddesi elde edildi, 1 adet muştaya 6136 SKM’den, 1 iş yerine 2 adet yabancı uyruklu kadın çalıştırmaktan gerekli işlem yapıldı. 2 iş yerinde yoğun sigara dumanı tespit edilerek, 4207 sayılı Kanun maddesine muhalefetten işlem yapılırken, 1 iş yerine canlı müzik ruhsatı olmamasından ötürü gerekli tutanak tutuldu.
Şehrin huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Salihli MHP görev dağılımı yaptı
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Sultanbeyli’deki korona virüs denetimlerinde 4 milyon 747 bin TL ceza kesildi
Sultanbeyli’deki korona virüs denetimlerinde 4 milyon 747 bin TL ceza kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi

Samsun Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:31
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.