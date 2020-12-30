YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da huzur ve güven uygulaması

Bafra’da huzur ve güven uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 30.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur Uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve metruk binalarda denetimler yapıldı.Kamu düzeninin devamlılığının sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bafra’da da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur Uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve metruk binalarda denetimler yapıldı.
Kamu düzeninin devamlılığının sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bafra’da da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları civarında, vatandaşların yoğun olarak bulundukları bölgeler bulvar, cadde, meydan, sokaklar, otogar, AVM, pazar yerlerinde, park bahçelerde, metruk binalarda uygulama yapan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların HES kodu, UYAP ve GBT kayıtlarını sorgulayarak yılbaşı öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:53
Öğle
12:42
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.