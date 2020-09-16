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Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.Bafra Müstecep Mahallesi’nde 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan arama neticesinde ekili vaziyetteki 244 kök skunk bitkisi, 2 bin 428 gram skunk maddesi, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 57 adet 7,65 çapında fişek, 32 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet 12 kalibre ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ev tüfeği şarjörü, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 9 mm faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet komando bıçağı ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 400 TL para ele geçirildi.

Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim ile mücadele kapsamında çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Bafra Müstecep Mahallesi’nde 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan arama neticesinde ekili vaziyetteki 244 kök skunk bitkisi, 2 bin 428 gram skunk maddesi, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 57 adet 7,65 çapında fişek, 32 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet 12 kalibre ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ev tüfeği şarjörü, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 9 mm faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet komando bıçağı ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 400 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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