YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da kasaplar denetlendi

Bafra’da kasaplar denetlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 15.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren kasapları denetledi.Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi.

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren kasapları denetledi.
Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetimlerde gerekli durumlarda esnaf ve işletmecilere uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

Samsun Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:46
Öğle
12:35
İkindi
14:53
Akşam
17:13
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.