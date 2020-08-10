Bafra’da korona hassasiyeti

Bafra Belediyesi ilçede korona virüse karşı mücadelesini ilk günkü disiplin ve özveri ile devam ettiriyor.

Bafra Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen korona virüsü mücadelesi sürüyor. Ekipler oluşturulan program dahilinde hareket ederek dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulama ve çalışmalar kapsamında 11 Mart tarihinden bu güne kadar; 312 ibadethane, 63 resmi kurum ve kuruluş, 22 aile sağlık merkezi, 45 eczane, 50 fırın, 60 ATM, 2 pazar yeri, 255 resmi araç, 10 park ve yeşil alan, 25 okul, 98 özel işletme ve esnaf, 19 belediye birimi ve 2070 cadde, sokak ve uzantılarında dezenfeksiyon çalışması belirli periyodlarda düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bu mücadelemizin sonuca ulaşması için tedbirlerde gevşemeye izin vermemeliyiz. Bafra Belediyesi olarak tüm yurtta olduğu gibi bu virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Belediyemizin bütün çalışanları üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve halkımızın sağlığı için özverili çalışmalarına devam ediyorlar. Birçok hizmeti aynı anda yürütüyoruz ve halkımızdan tek beklentimizi tedbirleri gevşemeye izin vermeden aynı sıkılıkta uygulamaları. Bunun dışında yapılacak mücadeleyi bizler yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın hiç tereddüdü olmasın" dedi.

