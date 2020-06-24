YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da maske takmayan 28 kişiye para cezası

Bafra’da maske takmayan 28 kişiye para cezası

SAMSUN HABERLERİ  | 24.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 Tarihli ve 74 sayılı kararıyla; maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, Samsun genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00’den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Samsun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.

Samsun’un Bafra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.
Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 Tarihli ve 74 sayılı kararıyla; maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, Samsun genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00’den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Samsun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri tarafından Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılmasına karar verilmişti.
Samsun’da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Bafra’da polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.
Yapılan kontrollerde 28 kişiye toplamda 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Samsun Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:56
Öğle
12:42
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Denizci Eczanesi
Ilkadim
Mecidiye Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Ilkadim
Marina Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FETÖ’den gözaltına alınan kadın adliyede

FETÖ’den gözaltına alınan kadın adliyede

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

Gurbetçi Iş Adamları KASİAD Ziyaretinde Deneyimlerini Paylaştı

Gurbetçi Iş Adamları KASİAD Ziyaretinde Deneyimlerini Paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.