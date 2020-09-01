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Bafra’da okul servis araçlarında pandemi denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde pandemi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda öğrenci servisleri kontrol edildi.Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan ortak uygulamada 167 okul servis aracında pandemi kurallarına uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıldı.

Bafra’da okul servis araçlarında pandemi denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde pandemi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda öğrenci servisleri kontrol edildi.
Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan ortak uygulamada 167 okul servis aracında pandemi kurallarına uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıldı. Eski Bafra Spor Salonu önünde yapılan denetimlerde ekipler, servis şoförleri Kovid-19 hakkında bilgilendirilerek kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeleri ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Araç içine Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asmaları ve bu kurallara uyulmasını sağlanmaları, araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği koymaları, servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması konularında bilgi aktarıldı.
Eksiklikleri bulunan sürücülere ise bunları tamamlamaları için süre verildi.

Bafra’da okul servis araçlarında pandemi denetimi

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