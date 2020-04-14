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Bafra’da pazar yerleri hafta içi her gün açık olacak

SAMSUN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından korona virüsüyle mücadele kapsamında pazar yerlerinin iki gün açık olmasından ötürü yoğunluk oluşması nedeniyle hafta içi her gün açık olması kararı alındı.Bu uygulama ile ilçede yaşayan vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılanması için pazartesi ve perşembe günleri açık olan mevcut pazarlarda iki gün içerisinde ortaya çıkan yoğunluğun pazar yerlerinin hafta içi her gün açık olması ile önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bafra Belediyesi tarafından korona virüsüyle mücadele kapsamında pazar yerlerinin iki gün açık olmasından ötürü yoğunluk oluşması nedeniyle hafta içi her gün açık olması kararı alındı.
Bu uygulama ile ilçede yaşayan vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılanması için pazartesi ve perşembe günleri açık olan mevcut pazarlarda iki gün içerisinde ortaya çıkan yoğunluğun pazar yerlerinin hafta içi her gün açık olması ile önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu konuda yapılan açıklamada ayrıca pazarcı esnafından kişisel hijyen kurallarına uyması ve koruyucu önlemler almaları vatandaşların ise pazara gelirken ve alışveriş sırasında sosyal mesafeyi korumaları, eldiven ve maske kullanmaları istendi.

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