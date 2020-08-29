YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan A.E.(20) idaresindeki 55 ABP 179 plakalı hafif ticari araç, önünde aynı istikamete seyir halinde olan D.K.’nin kullandığı 55 TH 253 plakalı otomobile DSİ binası önünde arkadan çarptı. Kazada yaralan sürücü A.E., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Taş konak evleri projesinde ilk adım
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Assan Panel, Macaristan ve Mısır’da EPCM projelerine imza attı
Assan Panel, Macaristan ve Mısır’da EPCM projelerine imza attı

Samsun Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:51
Öğle
12:41
İkindi
16:23
Akşam
19:20
Yatsı
20:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Koza Eczanesi
Ilkadim
Özdemir Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şehit polis anısına çeşme
Şehit polis anısına çeşme
Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.