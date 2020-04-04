Bafra’da tüm fırınlar belediye tarafından dezenfekte edilecek

Korona virüsü mücadelesini kararlı bir şekilde yürüten Bafra Belediyesi, ilçedeki fırınlarda da dezenfekte ve sterilizasyon çalışması yapacak.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan ekiplerce gerçekleştirilecek dezenfekte sterilizasyon çalışması 5 Nisan Pazar günü yapılacak. Resmi kurumlar, camiler ve okullar başta olmak üzere, birçok alanda dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerini yerine getiren Bafra Belediyesi, korona virüs ile mücadelesini aralıksız olarak devam ettiriyor.

"Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra’da bulunan tüm fırınlarda dezenfekte çalışması yapacaklarını ifade ederek, “Dünyayı etkisi altın alan kovid-19 salgınına karşı ülkemiz genelinde olduğu ilçemizde de kararlı mücadelemiz devam ediyor. Söz konusu mücadelenin önemli bir ayağı da dezenfekte ve sterilizasyondur. Ekiplerimiz daha önce oluşturduğumuz program dahilinde ilçe genelinde görevlerini yerine getiriyor. Bu doğrultuda 5 Nisan Pazar günü Bafra’daki fırınlarımızı da dezenfekte edeceğiz. Pazar günü tüm fırınların kapalı olacağından vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını önceden gidermesi bu açıdan önemlidir” dedi.

