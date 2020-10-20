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Bafra’da uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 13:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 paket halinde toplam 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Emirefendi Mahallesi’nde yakalanan İ.S.

Bafra’da uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 paket halinde toplam 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Emirefendi Mahallesi’nde yakalanan İ.S. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 11 paket halinde toplamda 50,21 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Bafra’da uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

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