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Bafra’da uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

10.11.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ş.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet alüminyum folyoya sarılı 5,08 gram metamfetamin maddesi, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 3,91 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 0,40 gram kenevir tohumu, 1 adet kağıda sarılı 0,42 gram skunk maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 34,95 gram skunk maddesi, 1 adet 9,96 gram skunk maddesi, 1 adet poşet içerisinde 10,32 gram skunk maddesi,1 adet poşet içerisinde 44,90 gram gelen skunk maddesi, 27 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet yarısı içilmiş esrarlı sigara, 1 adet cam payp (uyuşturucu madde içiminde kullanılan) ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ö. isimli şahıs ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltında alındı. Evde bulunan T.Ö., R.Ö.Ş. ve M.K. isimli şahıslara da ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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