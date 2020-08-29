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Bafra’da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi’nde ve ilçe merkezinde eve ve 1 iş yerine baskın düzenlendi.

Bafra’da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi’nde ve ilçe merkezinde eve ve 1 iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili E.C. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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