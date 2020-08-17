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Bafra’da yeni gasilhane çalışmaları devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı mahalle ziyaretlerinde ilçede devam eden yol ve inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.Asar Mahallesi ve Kuzalan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yapılan çalışmalardan söz etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı mahalle ziyaretlerinde ilçede devam eden yol ve inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.
Asar Mahallesi ve Kuzalan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yapılan çalışmalardan söz etti. Seçim beyannamesinde yer alan yeni gasilhane inşaatı ile ilgili konuşan Kılıç, “Haziran sonunda temelini atarak inşasına başladığımız yeni gasilhanemizin kaba inşaatı bitmek üzere. Çalışmaları her fırsatta yerinde inceliyor ve yakından takip ediyoruz. Çalışmalarımızın bitmesi ile birlikte Bafra’mız modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek yeni ve modern bir gasilhaneye sahip olacak” dedi.
Tepecik Mahallesi’nde tamamlanan yol çalışmalarını Tütüncüler Mahallesi’nde de bitirebilmek için yoğun emek sarf ettiklerini belirten Kılıç, şehir merkezinde 20 bin ton sıcak asfalt kaplaması,15 Bin metrekare kaldırım çalışması, kırsal mahallelerde ise 70 kilometre sathi kaplama,150 kilometre serme-sıkıştırma, 3 kilometre beton yol çalışması gerçekleştirmeyi planladıklarından bahsetti.
Covid-19 tedbirlerine de değinen Başkan Kılıç, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. İlçede faaliyet gösteren nişan ve düğün gibi organizasyonlarının da bu kapsamda denetlendiğini söyleyen Kılıç, “Ekiplerimiz düğün salonlarında denetimlerini gerçekleştiriyor. Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılmalı. Kapı girişinde gerekli dediğimiz 14 madde asılı kalmalı. Tüm davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye girmeli. Salonda masalar arası 1,5 metre ve sandalyeler arası 1 metre mesafe bulunmalı. Masalarda dezenfektan yer almalı. Bu kurallara hepimiz uymak zorundayız” diye konuştu.

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