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Bafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebi

17.01.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde tütün üreticileri, tütüne de kilo bazında destek verilmesini istedi.

Bafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebi

Bafra ve Alaçamlı tütün ekicileri Bafra Ziraat Odası’nda bir araya gelerek tütün üreticilerinin problemini konuştu.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Kırsalda tütünle uğraşan 25 mahallemizde problemlerimiz var. 2008 yılına kadar 30 bin ton tütün üretilirken, tütünün özelleştirilmesiyle beraber 2 bin 500 tona düştü. Maalesef firmalar düşük fiyatla alım yaptı. Bunun sebeplerinden birisi tütünün tarım ürünü sayılmaması ve destek olmaması. Üreticiler mağdur olduğundan tütün ekiminden vazgeçiyor. Biz gecen sene Türkiye genelini kapsayan tütün çalıştayı yaptık. Yaklaşık 26 ülkeden yabancıları buraya getirdik. Bu çalıştay meyvelerini vermeye başladı. Kırsaldaki üreticilerin yok olmaması için ve Türk tütününün harmanlara daha fazla işleme girmesi için yaptığımız görüşmeler sonucunda gecen sene meclisten çıkan yasa ile Türk tütününün yüzde 9 olan harmanlamanın yüzde 30’lara kadar çıktı. Diğer tarım ürünlerine verilen desteğin Tütüne de verilmesini istiyoruz” dedi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir ise "Tütün üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için buradayız. Sizin huzurunuzda Cumhurbaşkanımızdan bir istirhamımız var. Cumhurbaşkanımız işçinin, emekçinin, çiftçinin hep yanında olmuştur. Tarım ürünlerine hep destek verirken tütün üreticisini yetim bırakmıştır. Cumhurbaşkanımızdan talebiniz tütüne de kilo bazlı destek verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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