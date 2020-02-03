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Bafralılar Başkan Kılıç ile randevusuz görüşüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 17:56 | Son Güncelleme

Göreve gelmesi ile birlikte startını verdiği “Ortak Akıl Buluşmaları" ile ilçenin tamamını kapsayan istişare ve birlikte hareket etme anlayışını ortaya koyan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a vatandaşlar randevusuz ulaşabiliyor.Sorularına ve beklentilerine cevap bulabilmek için Bafra Belediyesine gelen vatandaşlar, randevusuz Başkan Kılıç ile görüşüyorlar.

Göreve gelmesi ile birlikte startını verdiği “Ortak Akıl Buluşmaları" ile ilçenin tamamını kapsayan istişare ve birlikte hareket etme anlayışını ortaya koyan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a vatandaşlar randevusuz ulaşabiliyor.
Sorularına ve beklentilerine cevap bulabilmek için Bafra Belediyesine gelen vatandaşlar, randevusuz Başkan Kılıç ile görüşüyorlar. Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla, ortak aklı harekete geçiren Bafra Belediyesi, bu bağlamda her yaştan vatandaşlarla bir araya gelemeye özen gösteriyor. Başkan Hamit Kılıç, makamında misafir ettiği vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinleyerek, söz konusu konuların incelenip çözüme kavuşması için ilgili birimleri harekete geçiriyor.
Vatandaşların sorunlarını birebir dinleyen Başkan Kılıç, çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonunun önemli bir halkasını vatandaşla yüz yüze görüşmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Göreve geldiği gün vatandaşlarla iç içe olacaklarını dile getiren Başkan Kılıç, “Biz göreve başlarken ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğimizi, halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Şimdi yoğun iş temposuna rağmen fırsat oluşturarak hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Vatandaşımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hemşehrilerimizin şehrin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, eksikliklere karşı bizlere önerilerini sunmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu sayede yol haritamızı belirlerken şehrimizi ortak akılla, halkımızla birlikte yönetmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatı kolaylaştıran ve daha yaşanılır bir kent için her alanda adım atıyoruz. Belediye olarak çok çalışacağız ve insanımıza mutluluk veren hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Bafra Belediyesine giderek düşünce ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşları bekletmemeye özen gösteren Başkan Kılıç, “Belediyemize her gün her yaştan ziyaretçimiz geliyor. Onlarla dertleşiyoruz. Onlar bize biz onlara gönüllerimizi açıyoruz. Onların mutlu olması sorunlarının giderilmesi için verdiğimiz çaba devam edecek. Bizler gönül belediyeciliğin gereğini yapıyoruz” diye konuştu.
Halk gününde isteklerini ve görüşlerini birebir Başkan Kılıç’a aktarma fırsatı bulan ilçe sakinleri ise karşılaştıkları sıcak ilgi ve çözüm odaklı hizmet anlayışından ötürü Başkan Kılıç’a teşekkürlerini sunuyorlar.

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