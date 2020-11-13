YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’nın ’Yeşil Elmas’ını üretiyor

Bafra’nın ’Yeşil Elmas’ını üretiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 13.11.2020 16:36 | Son Güncelleme

Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ’Yeşil Elmas’ markası altında sirke, salca ve pekmez gibi ürünler yapılıyor.Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ’Yeşil Elmas’ markası altında sirke, salca ve pekmez gibi ürünler yapılıyor.
Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Tarım alanında eğitim veren Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Vedat Demir’den okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Pandemi Kurulu’nun kararı ile haftanın beş günü yüz yüze eğitim yapılan okulun çeşitli birimlerini gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okulun yirmi dönüm alan üzerindeki üretim faaliyetlerini inceleyen kaymakam Ertürkmen, okulun döner sermaye işletmesi tarafından "Yeşil Elmas" markası ile üretilen sirke, salca, pekmez ve diğer ürünlerin, üretimine devam edilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaymakam Ertürkmen’e İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Ahmet Dursun ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:14
Öğle
12:24
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Gönül Eczanesi
Ilkadim
Meydan Eczanesi
Ilkadim
Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.