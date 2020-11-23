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BAFUMBİS Karadeniz’de bir ilk başardı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Umut Derneği Bisikletliler Grubu’nca (BAFUMBİS) düzenlenen bisiklet denge ve sürüş eğitimini başarıyla tamamlayan 12 kadına belgeleri verildi.Bafra Umut Derneği sosyal sorumluluk faaliyetlerine pandemi sürecinde değişik alanlarda aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Samsun Bafra Umut Derneği Bisikletliler Grubu’nca (BAFUMBİS) düzenlenen bisiklet denge ve sürüş eğitimini başarıyla tamamlayan 12 kadına belgeleri verildi.
Bafra Umut Derneği sosyal sorumluluk faaliyetlerine pandemi sürecinde değişik alanlarda aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 12 kadına 1 ay süren bisiklet denge ve sürüş eğitimi verildi. Pandemi kurallarına uyarak sosyal mesafeli bir duruşla bisiklet sürmeyi öğrenen kadınlara başarı belgeleri takdim edildi.
Belge gününün anısına bastırılan kişisel pullar, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a makamlarında BAFUMBİS Başkanı Hülya Yangın Ertekin tarafından sunuldu.
Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimizin bisiletevi BAFUMBİS’te bir aydır kadınlarımıza bisiklet denge ve sürüş eğitimleri verdik. Eğitim alan kadınlarımızın hepsi başardı. Eğitim takviminde bizlere destek veren Nehir Beyazpınar’a, mülki amirlerimize ve kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başarı belgeleri merasiminde derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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