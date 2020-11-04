Bağ evinde kaçak alkol üreten şahısların jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde bağ evinde kaçak alkol üretip satan şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda litrelerce kaçak alkol de yakalanırken, şahısların ürettikleri kaçak alkolleri kimlere sattıkları ise araştırılıyor.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.Ş. ve Ş.Ş., isimli şahısların kendilerine ait bağ evinde kaçak alkol ürettikleri bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Kaçak bir alkol imalathanesini anımsatan baskında 4 adet kaçak alkol üretiminde kullanılan düzenek, 901 litre şarap olduğu değerlendirilen alkol, 44 litre viski olduğu değerlendirilen alkol, 7 litre etil alkol, ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonun ardından yakalanan M.T.Ş. ve Ş.Ş.’nin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri şahısların ürettikleri kaçak alkolleri kimlerini sattığının belirlenmesi içinse çalışmalarına devam ediyor.

