YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Bağ evinde silah ele geçirildi

Bağ evinde silah ele geçirildi

NİĞDE HABERLERİ  | 14.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Niğde’de bir bağ evinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.Bor ilçesinde "silahla havaya ateş etme ihbarı" üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bağ evinde silah ele geçirildi

Niğde’de bir bağ evinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
Bor ilçesinde "silahla havaya ateş etme ihbarı" üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağ evine ve evin önünde bulunan iki araca arama kararı alınması üzerine yaptıkları aramada bağ evi içerisinde muhtelif markalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 173 adet av tüfeği kartuşu, 35 adet kuru sıkı fişeği, 38 adet tabanca fişeği, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3’ü bayan 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Niğde Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Niğde Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Damla Eczanesi
Merkez
Gülsen Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Altundağ Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

Kuyumcuyu soyan zanlı polisler tarafından yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

"Keten Çimen İç Anadolu'nun ikinci Erciyes'i olacak"

Niğde’de Süleyman Fethi Caddesi Baştan Sona Yenileniyor

Niğde’de Süleyman Fethi Caddesi Baştan Sona Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.