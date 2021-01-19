Bağ evini soyan hırsızlar tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları eşyalar ve paralarla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden üçü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Atariye Mahallesinde bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren Okan E. (31) Feridun D. (27) İsmail D. (30) Eray İ. (29) isimli şahıslar çaldıkları 2 adet av tüfeği, 1 adet televizyon,1 adet köstekli saat, 500 adet av fişeği, 1 adet kaset çalar, 1 adet plak çalar, çeşitli av malzemeleri 500 Dolar ve 4000 TL para ile yakalandı. Adlî mercilere sevk edilen şüphelilerden Okan E, Feridun D. ve İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



