Bağcılar Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir seçildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin adayı olarak Bağcılar Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Özdemir, görevi Lokman Çağırıcı'dan devraldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, 37 oyla Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı.

Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, görevi Abdullah Özdemir'e devretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bunun bir bayrak değişimi olduğunu belirterek, "Elinizde bir bayrak varsa sizden önce birileri o bayrağı taşıdığı için vardır. Siz de sizden önce o bayrağı taşıyan arkadaşlarınıza sevgiyi, saygıyı, ahde vefayı göstermelisiniz. Her görev üzerinize bir emanettir. Aziz milletimizin emanetidir. Dolayısıyla görevlerinizi en şekilde yapın, devraldığınız bayrağı daha üst seviyeye çıkarmak için gayret edin." ifadelerini kullandı.

Hizmetlerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkür eden Kabaktepe, Çağırıcı'nın başkanlığı döneminde ilçede büyük hizmetler yaptığını, sayısız eserlere imza attığını, 7'den 70'e herkesle kurduğu iletişim ile Bağcılar halkının sevgisini kazandığını, bunun AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğini yansıtan güzel örneklerden biri olduğunu kaydetti.

Kabaktepe, Abdullah Özdemir'in önemli işlere imza atacağına inandığını ifade ederek, "Abdullah kardeşimiz, İBB Meclisi'nde Ulaşım ve Trafik Komisyonu başkanı olarak çok güzel işlere imza attı. Faydalı hizmetlerde bulundu. Hem genç hem tecrübeli hem de çalışkan bir kardeşimiz olan Abdullah Özdemir'in, Bağcılar Belediye Başkanı olarak da çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Bağcılarlı kardeşlerime hizmet edecek olmanın heyecanı içindeyim"

Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir de meclis üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında, yıllardır siyasetinde ve yerel yönetimlerinde gururla hizmet ettiği Bağcılar'a bugünden itibaren farklı bir pozisyonda hizmete devam edecek olmanın heyecanı içinde olduğunu diye getirdi.

Heyecanının belediye başkanı ve makam sahibi olma heyecanı olmadığını kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Tepeden tırnağa tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki bu heyecan Bağcılarlı kardeşlerimin emanetini almış olmanın verdiği sorumluluk ve emanete sahip çıkma heyecanıdır. Uzun yıllar Bağcılar'a hizmet eden, ilçemizin her köşesinde çok kıymetli eserler bırakan ve rahatsızlığı dolayısıyla görevden affını isteyen Lokman Çağırıcı başkanımıza da Bağcılar halkı adına teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sorumluluğu kıymetli takdirleriyle şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımı bu kutsal göreve layık görüp teklif eden, partimin ve teşkilatımın ilgili tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla bugün burada bulunan ve teveccühleriyle şahsıma destek veren siz kıymetli meclis üyesi ve yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

