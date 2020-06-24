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Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezinde pandemi sürecinde 256 bin 925 çağrıya cevap verildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:58 | Son Güncelleme

Normal şartlarda günde 750 çağrıya cevap veren Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, pandemi sürecinde bu sayıyı artırarak kimi zaman 5 bin, kimi zaman 8 bin çağrıya yetişti.

Normal şartlarda günde 750 çağrıya cevap veren Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, pandemi sürecinde bu sayıyı artırarak kimi zaman 5 bin, kimi zaman 8 bin çağrıya yetişti. İki aylık dönemde gelen toplam 256 bin 925 çağrıda vatandaşların talepleri tek tek yerine getirildi.
İlçe sakinlerine hızlı, pratik ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 8 yıl önce kurulan Çağrı Merkezi, 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Çağrı merkezinin önemi korona virüs nedeniyle vatandaşların evlerinden dışarı çıkamadığı zamanda daha da çok anlaşıldı. Vatandaşlar, gıdadan ulaşıma kadar her türlü ihtiyacı için çağrı merkezini arayıp yardım istedi.

Personel sayısı artırıldı
Normal zamanda günde 750 çağrıya cevap verilirken karantina döneminde bu sayı artarak devam etti. Çalışanların bir günde en çok cevapladıkları çağrı sayısının ise 8 bin olduğu belirtildi. Yoğunluk nedeniyle 13 kişinin görev yaptığı büroya diğer birimlerden 10 kişi daha eklenerek personel sayısı 23’e çıkarıldı. Özveriyle çalışan çağrı merkezi personeli, bu süreçte 256 bin 925 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlara gıda, dezenfekte çalışması, sosyal yardımlar ve ulaşıma kadar birçok konuda hem telefon hem de Whatsapp üzerinden yardımcı olundu.

Talepleri hızlıca karşıladık
Çağrı merkezi sayesinde vatandaşların imdadına yetiştiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de kesintisiz şekilde devam ediyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda talepleri karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ekiplerimiz talepleri kısa sürede yerine getirdi. Tüm birimlerimizle halkımızın emrinde ve onların hizmetkarı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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