Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan’ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.

Bağcılar Belediyesi, Osmanlı’nın 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’da belediyeler arası ilişkileri geliştirmek adına bir belediye ile daha işbirliği protokolüne imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi heyeti, Sırbistan’ın dördüncü büyük şehri olan Kragujevac Belediyesini ziyaret etti. Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindekileri makamında ağırladı. Başkanların samimi geçen görüşmesi sonunda iki belediye arasında kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

“Kragujevac ile işbirliğine önem veriyoruz”

Kazakistan’dan Almanya’ya Arnavutluk’tan Bulgaristan’a kadar çok sayıda ülkede belediyelerle benzer ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Lokman Çağırıcı, “Kragujevac ile işbirliğinin başlangıcına büyük önem veriyoruz. Balkanlar bizim için çok önemli bir bölge ve Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova’da 6 belediye ile işbirliği protokollerimiz bulunuyordu. Sırbistan’ın önemli şehirlerinden Kragujevac ile bu sayı 7 oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.