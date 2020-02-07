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Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan’ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.Bağcılar Belediyesi, Osmanlı’nın 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’da belediyeler arası ilişkileri geliştirmek adına bir belediye ile daha işbirliği protokolüne imza attı.

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan’ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.
Bağcılar Belediyesi, Osmanlı’nın 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’da belediyeler arası ilişkileri geliştirmek adına bir belediye ile daha işbirliği protokolüne imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi heyeti, Sırbistan’ın dördüncü büyük şehri olan Kragujevac Belediyesini ziyaret etti. Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindekileri makamında ağırladı. Başkanların samimi geçen görüşmesi sonunda iki belediye arasında kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

“Kragujevac ile işbirliğine önem veriyoruz”
Kazakistan’dan Almanya’ya Arnavutluk’tan Bulgaristan’a kadar çok sayıda ülkede belediyelerle benzer ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Lokman Çağırıcı, “Kragujevac ile işbirliğinin başlangıcına büyük önem veriyoruz. Balkanlar bizim için çok önemli bir bölge ve Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova’da 6 belediye ile işbirliği protokollerimiz bulunuyordu. Sırbistan’ın önemli şehirlerinden Kragujevac ile bu sayı 7 oldu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ekonomi alanında da işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz”
Nikolic ise “Tarih sadece bizi değil, aynı zamanda gelecekteki işbirliğinin üzerine inşa edilmesi gereken insanların kültürünü, geleneklerini ve alışkanlıklarını da birbirine bağlıyor. Kragujevac ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mükemmel bir işbirliğine sahip, birçok projede birlikte çalıştık ve gelecekte işbirliğinin her zamankinden daha güçlü olacağına inanıyorum. Kragujevac’ta fabrika açan birkaç Türk yatırımcı var ve bu yüzden ekonomi alanında da işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
Görüşmelerin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk’ten oluşan heyet, kentte tarihi ve turistik yerleri gezdi.

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