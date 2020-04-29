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Bağcılar Belediyesi’nden her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor.

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor. Önceliğin sağlık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Kurulduğu günden bu yana her Ramazan ayında binlerce kişiyi gönül sofralarında ağırlayan Bağcılar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokak iftarlarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte ihtiyaç sahipleri yine unutulmadı. Bağcılar Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar için kolları sıvadı. Hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan yardıma muhtaç 1000 kişi belirlendi. Bu vatandaşlar için hem iftarlık hem de sahurluk yemek servisine başlandı.

İftardan önce yemekler evlere ulaştırılıyor
Ramazan ayı için belirlenmiş 30 günlük menüye uygun olarak her sabah yemekler pişirilmeye başlanıyor. Sonrasında sıcak yemekler hem iftarda hem de sahurda yenilmesi için vakumlu özel paketlere alınıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, pilav, salata veya tatlı bulunurken; sahurluklarda ise beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, dilim börek, domates ve salatalık yer alıyor.

"Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz”
Önceliğin sağlık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Hasta olduğu için dışarı çıkamayan Fatma Çelik, ”Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Getirenlerden de götürenlerden de” ifadelerini kullandı.

Yalnız yaşıyorum ama yalnızlık çekmiyorum
Yemekler iftar vakti gelmeden ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor. Yemek götürülenlerden biri de Mahmutbey Mahallesi’nde oturan 78 yaşındaki Remziye Türk. Sunulan hizmetten dolayı emeği geçenlere dua eden Remziye teyze, “Yalnız yaşıyorum ama Bağcılar Belediyemiz sayesinde yalnızlık çekmiyorum. Her zaman yanımda oluyorlar. Salgın nedeniyle evimden çıkamıyorum. İftar ve sahur yemekleri sayesinde yorulmadan rahat bir Ramazan geçiriyorum” dedi.
Belediye ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Zihnet Sarı,” Allah’ım devletimizi milletimizi başımızdan eksik etmesin. Babamın hizmete ihtiyacı var. Evin durumu gördüğünüz gibi. Babam kua hastası. Yaşı 85. Belediye düşündü getirdi yemeğini. Çok teşekkür ederiz” dedi.

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