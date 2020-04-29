Bağcılar Belediyesi’nden her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor. Önceliğin sağlık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kurulduğu günden bu yana her Ramazan ayında binlerce kişiyi gönül sofralarında ağırlayan Bağcılar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokak iftarlarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte ihtiyaç sahipleri yine unutulmadı. Bağcılar Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar için kolları sıvadı. Hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan yardıma muhtaç 1000 kişi belirlendi. Bu vatandaşlar için hem iftarlık hem de sahurluk yemek servisine başlandı.

İftardan önce yemekler evlere ulaştırılıyor

Ramazan ayı için belirlenmiş 30 günlük menüye uygun olarak her sabah yemekler pişirilmeye başlanıyor. Sonrasında sıcak yemekler hem iftarda hem de sahurda yenilmesi için vakumlu özel paketlere alınıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, pilav, salata veya tatlı bulunurken; sahurluklarda ise beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, dilim börek, domates ve salatalık yer alıyor.