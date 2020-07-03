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Bağcılar halkından "Kan ver can ver" kampanyasına destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.07.2020 21:38 | Son Güncelleme

Bağcılar halkından "Kan ver can ver" kampanyasına destek

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Bağcılar Şubesi ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle azalan kan stoklarını yeterli seviyeye getirebilmek için "Kan ver can ver" kampanyası düzenledi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Güneşli Meydanı ile Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na stantlar kuruldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 3 gün sürecek kampanyaya destek verdi. Güneşli Meydanı'nda kurulan standı ziyaret eden Çağırıcı, görevlilerle ve kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olduğunu da üzülerek öğrendik. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Bağcılarlı hemşehrilerim kan verme konusunda her zaman öncü olmuştur. Bu zor süreçte de Kızılayımızı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara uymalarını rica ediyorum. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız."

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