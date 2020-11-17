Bağcılar’a 6 yeni sağlık merkezi

Bağcılar Belediyesi pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için ilçeye 6 aile sağlık merkezi inşa ediyor. Tipik sağlık yapılarından bağımsız ve özgün olarak tasarlanan sağlık tesislerinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tamamlandığında ilçe sakinlerinin çok yönlü ihtiyaçlarına cevap verecek.

Bağcılar Belediyesi, pandemi döneminde önemi daha çok artan sağlık hizmetleriyle ilgili olarak dev bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda 6 mahallede çok amaçlı sağlık merkezleri yapılıyor. Tipik sağlık yapılarından bağımsız ve özgün olarak tasarlanan Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile Yenigün, Demirkapı, Göztepe, Kazımkarabekir ve Kemalpaşa Aile Sağlığı Merkezleri’nin inşaatı devam ediyor. Kısa sürede hizmete geçmesi amaçlanan sağlık birimleri hem deprem güvenliği yüksek olacak hem de vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacak.

Sağlık tesislerinden her biri hem donanımlı hem de güncel deprem yönetmeliğine göre yapılacak. 4 katlı olarak tasarlanan Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde; bay/bayan spor salonu, fiziksel aktivite koçluğu, röntgen odası, sağlıklı beslenme mutfağı, hasta izleme odası, laboratuvarlar, diyetisyen, ağız ve diş sağlığı polikliniği, ergoterapist, fizyoterapist, toplantı odası, gebelik okulu, podolog, psikolog, sigara bırakma polikliniği, okul sağlığı birimi, sosyal hizmetler uzmanı, çocuk gelişim uzmanı hizmetleri verecek.