Bağcılar’da 4 bin 333 bina dezenfekte edildi

Bağcılar Belediyesi, şimdiye kadar Covid-19 teşhisi konulan kişilerin ikamet ettiği 4 bin 333 binada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde görülmeye başladığı mart ayından itibaren salgınla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Pandemiyle mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan dezenfeksiyon çalışmalarına ise özel bir titizlik gösteriliyor. Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 37 personelin görev aldığı 5’i gündüz, 3’ü gece olmak üzere 8 ekip oluşturuldu. Sokaklar 8 tanker ve 1 su jeti ile yıkanırken, binalar da Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı mikroorganizmalara karşı çok etkili, insana ve hayvana zarar vermeyen ilaçla dezenfekte edildi.

İlaçlamaya okullardan başlandı

Korona timinin ilk dezenfekte ettiği yer o dönem açık olan okullar oldu. Eğitim yuvalarını sırasıyla kamu kurumları, ibadethaneler, toplu ulaşım araçları, esnaf ve park gibi ortak kullanım alanları takip etti. 10 aylık pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda devlet hastaneleri, emniyet müdürlüğüne ait binalar, kaymakamlık, müftülük, sağlık müdürlüğü, 47 Aile Sağlığı Merkezi, 14 devlet bankasının da aralarında bulunduğu kamu kurumları, 82 cami, 2 cemevi, 13 noter, kapalı pazar alanları, 199 eczane, 13 taksi durağı, 22 muhtarlık, 729 kuaför salonu, 163 parktaki çocuk oyun grupları, spor aletleri, 107 hizmet aracı, 6 otobüs, 13 minibüs, 21 kamyonet, 36 çöp aracı, 163 parktaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve benzeri birçok nokta dezenfekte edildi.