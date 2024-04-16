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  4. Bağcılar’da 5 aracın karıştığı feci kaza kamerada

Bağcılar’da 5 aracın karıştığı feci kaza kamerada

İHA İHA
16.04.2024 10:09
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Bağcılar’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 4 araca çarpıyor.

Kaza sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NGH 96 plakalı Tofaş marka otomobil, önce orta refüje çarptı, ardından da takla atarak karşı şeride geçti. Adeta uçarak karşı şeritteki 4 araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi, yola fırladı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görgü şahidi Ahmet Karakuş "Seyir halindeki Şahin kontrolden çıktı diğer şeride geçti. Bir anda oldu her şey. Muhtemelen emniyet kemerleri takılı değildi. 3 kişinin her biri bir tarafa savruldu" ifadelerini kullandı.

Feci kaza kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak takla atıyor. Uçarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki araçlara çarpıyor.

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