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Bağcılar’da ’Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ birimi kuruldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yenilenen Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’nde ’Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ kuruldu.

Bağcılar’da ’Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ birimi kuruldu

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yenilenen Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’nde ’Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ kuruldu. Travmaya maruz kalan kadınlarla buradaki sıcak ortamda ve mümkün olduğunca bayan personel ilgilenilecek.
Kadına yönelik şiddetle mücadele için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayımlanan ve 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" Bağcılar’da uygulamaya konuldu. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi’nin de desteğiyle iç ve dış tadilatı yapılarak yenilenen Yüzyıl Mahallesi’ndeki Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu” olarak hizmete açıldı.

Bayan polisler ilgilenecek
Modern ve kullanışlı tasarıma sahip binada yer alan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görev yapacak polis memurları öncelikle şiddet gördüğü için polise başvuran kadınları inceleme altına alacak. Onlara gelen tehdit derecelerine göre gerek duyduğunda tehdit eden kişi hakkında mahkemede dinleme ve izleme kararı aldıracak. 155 Polis İmdat Hattı’na gelecek aile içi kadına şiddet ihbarları ise yine bu büroya yönlendirilecek. Görevliler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin verileri inceleyecek, mücadeleye dönük stratejiler geliştirecek, kanunun etkin uygulanmasını sağlayacaklar. Ayrıca travmaya maruz kalan kadınlarla buradaki sıcak ortamda ve mümkün olduğunca bayan personel ilgilenilecek.

Özel hassasiyet gösterecekler
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği görevleri arasında; görev alanlarına giren olaylar ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısını bilgilendirmek ve talimatları doğrultusunda genel hükümlere göre mağdur, şüpheli, tanık ve benzeri kişilere yönelik adli iş ve işlemleri yapmak, geçici koruma altına alınması tedbiri kapsamındaki koruma hizmetlerini vermek ve verilmesini sağlamak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları yapmak da bulunuyor.
Kadına karşı şiddet konusunda önemli bir adım atıldığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizde hizmete açılan yeni birimle birlikte İnşallah kadınlarımızın aile içinde ve dışında şiddete maruz kalmalarının önüne geçilecek. Polis arkadaşlarımızın bu konuya özel hassasiyet göstereceklerini ve gerekli bütün tedbirleri alacaklarına inanıyorum. Emniyet binamız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Bağcılar’da ’Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ birimi kuruldu

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