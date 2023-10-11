YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar'da annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bağcılar'da annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

11.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında, Adli Tıp Kurumunca akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına karar verildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan katılmadı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporun gönderildiğini belirterek, raporda maktulün başının, ellerinin ve ayaklarının öldükten sonra kesildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Söz verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, sanığın suçu işlerken uyuşturucu etkisi altında olsa da bu maddeyi kendi iradesiyle aldığını ifade ederek, bu nedenle sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Ali Sayan hakkında Adli Tıp 4. İhtisas Kurulundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır çiftçisine 30 milyon hibe desteğiDiyarbakır çiftçisine 30 milyon hibe desteği
3 şüpheli uyuşturucudan yakalandı3 şüpheli uyuşturucudan yakalandı
Tavşanlı Kayaboğazı Barajında 8 bohça uzatma ağ ele geçirildiTavşanlı Kayaboğazı Barajında 8 bohça uzatma ağ ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Bilge eczanesi
Tuzla
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Hijenya eczanesi
Bakirkoy
Sönmez eczanesi
Kadikoy
Lal eczanesi
Kadikoy
Çaglar eczanesi
Sariyer
Gülten eczanesi
Sariyer
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.