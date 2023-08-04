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Bağcılar'da barınaktaki hayvanlar buharla serinliyor

04.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde buharla serinletiliyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu kavurucu sıcaklar, sokakta yaşayan hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklardan etkilenen sahipsiz hayvanlar için buharla serinletme sistemi hizmete konuldu. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde hayvanların, günün büyük bölümünü geçirdiği alanda üstten püskürtülen buharla rahatlaması sağlanıyor.

Öte yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvanlar için 63 parkta ve sokaklarda belirlenen noktalara mama ve su bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçede yaşayan herkes gibi hayvanlara karşı da sorumlulukları olduğunu belirtti.

Hayvanların kurdukları soğuk hava püskürtme sistemiyle serinlemelerini sağladıklarını aktaran Özdemir, "Bütün canlar bize emanet. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları

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