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Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi

14.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

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