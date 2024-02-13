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Bağcılar'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

AA AA
13.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, Temel G, evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğü belirlendi.

Polis, olaya ilişkin M.T.G'yi gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Sebahat G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.

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