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  4. Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

17.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli ev arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1698 Sokakta ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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