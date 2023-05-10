Bağcılar’da engellilerin asker olma mutluluğu

Engelliler Sarayında eğitim alan 11 genç düzenlenen programın ardından Togg aracıyla tur attı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 11 engelli genç için asker eğlencesi düzenledi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen program öncesi engelliler ve aileleri müzik şöleninde doyasıya eğlendi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti eski milletvekili Lokman Ayva, engelliler ve aileleri katıldı. Programda engellilerin oluşturduğu folklor, gösterisi yaptı. Gösterinin ardından temsili olarak askere gidecek engelli gençler için kına yakıldı. Bazı anneler ise o anlarda göz yaşları dökerek duygulu anlar yaşadığı görüldü. Programın sonunda gençler, sürücülüğünü Başkan Özdemir’in yaptığı Togg aracılığıyla Bağcılar’da konvoyla tur attı. Öte yandan 11 kursiyer, 16 Mayıs 2023 tarihinde 1 günlük temsili askerlik yapacaklar.

“MİLLET OLARAK ASKER DOĞAN BİR MİLLETİZ"

Programda konuşan ve gençlerin hayallerinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Millet olarak asker doğan bir milletiz. Her zaman vatan ve millet savunmasında sadece erkeklerin değil kadınların da bu mücadeleye ortak olduğu hanımefendilerin de bu anlamda çok büyük mücadeleler yürüttüğü bir milletin, devletin fertleriyiz. Bu anlamda özellikle, engelliler sarayımızda engelli on bir genç kardeşimizin de özlem çekmiş olduğu askerlik anısını, hatırasını inşallah kendilerine yaşatmış olacağız. Bu vesileyle bir aradayız” dedi.

"KIRKIN ÜZERİNDE BRANŞTA EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Engellilere yönelik çalışmalarını geliştireceğini ve daha da ileriye götüreceğini aktaran Başkan Özdemir, “Bizler de inşallah buradaki çalışmalarımızı çok çok daha ileri götürme gayreti içerisindeyiz. Sarayımızın kuruluşundan bu tarafa çok önemli yetiştirdiği sporcular artık Avrupa şampiyonları olmaya başladı. Dünya şampiyonları olmaya başladı. Basketbol takımımız, ampute futbol takımımız en üst ligde. Bizleri ilçemizi temsil ediyor. Sportif faaliyetlerin ilerlerken aslında hayatın sanat alanlarında da ilerlemelere kat ediyoruz. Kırkın üzerinde branşta eğitimler veriyoruz, keza artık bilimin de teknolojinin de girmiş olduğu en son yaptığımız projemizle birlikte İstanbul Kalkınma Ajansımızla birlikte teknoloji sınıflarımızda artık aslında engelli bireylerimizin kendi ihtiyaçlarını gördükleri bir takım alet edevatı da ürettiği bir noktaya engeller sarayımız geldi” diye konuştu.

Duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Anne Safiye Ermiş, “Çok güzel bir duygu, ne diyeceğimi bilmiyorum, gurur duyuyorum” dedi.

Gözyaşlarıyla oğlunun mutluluğunu seyreden engelli İsmail Karakaya’nın annesi Emine Karakaya ise, “Çok gururluyum, çok mutluyum, bana en güzel anneler günü hediyesi oldu. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir dileğimdi, oğlumun arzusuydu. Oğlum 20 yaşına girince, ‘anne ben asker olacağım, asker olmak istiyorum’ dedi, donup kalıyorsun, elinizden bir şey gelmiyor. Belediyemize başvurdum, çok şükür bu mutluluğu, sevinci bize yaşattı” diye konuştu.

