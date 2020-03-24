Bağcılar’da evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, yaşlıların temel ihtiyaçlarından oluşan koli ile kapı kapı dolaşıyor. Ekipleri karşılarında gören vatandaşların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için Bağcılar İlçe Kaymakamlığı’nca oluşturulan “Vefa İletişim Merkezi” ekipleri sokak sokak dolaştı. İhtiyacı olan yaşlılar, iletişim merkezini arayarak ihtiyaçlarını telefon etti. Ardından temel ihtiyaçlardan oluşan koliler evlere dağıtıldı. Ekipleri karşısında gören vatandaşların ise mutluluğu gözlerinden okundu.

Yardıma muhtaç 400 kişinin evi her ay baştan aşağı temizleniyor

Öte yandan Bağcılar Belediyesi ekipleri de bakıma muhtaç kişilerin evini temizleyip dezenfekte işlemi yapıyor. İlçede bulunan yardıma muhtaç 400 kişinin evi her ay baştan aşağı detaylı bir şekilde temizleniyor. Korona virüs tedbir çalışmaları kapsamında da evler dezenfekte edilerek steril bir ortam haline getiriliyor.