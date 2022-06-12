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Bağcılar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

12.06.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da evlerden hırsızlık yapan ve bir otomobil çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "evden hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarıyla ilgili yapılan çalışmada, 31 Mayıs ile 5 ve 11 Haziran'da Kirazlı, Demirkapı, Güneşli ve Yavuz Selim mahallerindeki 4 ikametten 4 cep telefonu, araç anahtarı, 400 dolar ve bin 860 liranın çalındığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapacakları ikametlerin önünde bir süre gözlem yapan 2 şüphelilerden birinin, alt kattaki dairenin penceresindeki demir korkuluk yardımıyla eve girdiğini, hane halkı tarafından fark edilince balkondan atlayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Ayrıca belirledikleri boş dairelere hırsızlık için giren şüphelilerin, bir evden anahtarını aldıkları aracı da çaldıkları anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen R.G. ve S.E. dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, çaldıkları araç anahtarı da bulundu. İkametin önünde park halindeki araç, sahibine teslim edildi.

Yapılan sorgulamada çok sayıda benzer suçlardan kayıtları olan şüphelilerden R.G'nin 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirilendi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "evden hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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