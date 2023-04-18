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Bağcılar’da fırın çalışanına kemerli saldırı

18.04.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da bir ekmek fırını çalışanı, servis yaptığı sırada aracını park ettiği için yol vermediği gerekçesiyle 2 kişinin saldırısına uğradı.

Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ekmek fırını çalışanı müşterilere servis yaptığı sırada aracını yola park etti. Arkasında ki araçta bulunan 2 kişi önce kornaya basarak uyarmak istedi. Ardından öfkelenen şahıslar araçlarından çıkarak fırın çalışanına saldırdı. Bir şahsın ise belindeki kemeri ile fırın çalışanına vurduğu görüldü.

Olay sırasında araya giren vatandaşlar kavgaya müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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