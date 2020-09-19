Bağcılar’da gaziler unutulmadı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen törende Bağcılarlılar bir araya geldi. Atatürk Anıtı önüne ilçe protokolünün çelenk bırakmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bir program düzenlendi. Saat 09.30’da başlayan törene, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Ümit Koç, İlçe Müftüsü Celal Büyük, kamu kurumu temsilcileri, gaziler ve muhtarlar katıldı.

Tören, kaymakamlık, belediye ve garnizon komutanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından gaziler ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Meydan ve çevredeki vatandaşlar da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na eşlik etti.

"Gazilik, herkesin erişemeyeceği kadar büyük bir şereftir"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugünün anlam ve önemine yönelik yayınladığı mesajda, “Şehitlik ve gazilik unvanları, tüm makamlardan daha üstün ve herkesin erişemeyeceği kadar büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağı. Vatanı ve toprağı için canını vermek pahasına yola çıkan bütün gazilerimize minnettarız. Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar gazilerimizin destekçisi olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybetmiş bütün gazilerimizi rahmetle anıyor yaşayanları ise saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Programda katılımcıların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

