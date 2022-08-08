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Bağcılar'da işçiyi yüzüne bardak fırlatarak yaraladığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı

08.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da işçiyi yüzüne bardak fırlatarak yaraladığı iddia edilen muhasebeci tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, işçiye su bardağı fırlatarak gözünden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen muhasebeci tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 30 Temmuz'da tekstil baskısı yapılan iş yerinde çalışan Selçuk Şimşek'in, yüzüne cam bardak fırlatılması nedeniyle gözünden yaralandığını öne sürerek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan müşteki şüpheli muhasebeci Ahmet Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan Aktaş, tutuklanması talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ahmet Aktaş, hakimlikteki ifadesinde, olay günü müşteki Selçuk Şimşek'in direkt olarak kendisinin bulunduğu muhasebe bölümüne geldiğini belirtti.

Şimşek'in burada hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne süren Aktaş, "Önce Fikret Bey'in odasına girdi, daha sonra benim odama geldi. Küfür ve hakaret etti. Elini masaya koydu, bana doğru gelmeye çalıştığını gördüm. O anda korktum, elimde su bardağı vardı. Ben de su bardağını kendisine doğru fırlattım. Kasti yapılmış bir eylemim olmamıştır. Üzerime doğru geldiğini görünce korkarak kendimi savunma amacıyla hareket ettim. Suç işleme kastım yoktur, suçsuzum. Serbest bırakılmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Hakimlik, olay yeri görüntüleri, müştekinin gözünden yaralanması ve geçirdiği ameliyata ilişkin bilgi ve sağlık durumuna ilişkin henüz Adli Tıp Kurumu raporunun hazırlanmamış olmasını dikkate alarak Aktaş'ın "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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