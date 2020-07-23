Bağcılar'da kadın kursiyerler maske üretiyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, pamuklu kumaştan maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitimler devam ediyor.

Pandemi nedeniyle iş yoğunluğunun yaşandığı Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler özel pamuklu ve yıkanabilir kumaştan maske üretmeye başladı.

Kadınlar için beyaz, erkekler için mavi renkte üretilen maskeler, filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük özelliklerine uygun olarak yapılıyor.

İnce ve sert kumaştan yapıldığı için rahat nefes alınabilir özelliği bulunan maskeler yıkanabiliyor.

- Aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor

Üretilen ilk maskeler, kurs binası önündeki stantlarda satılmaya başlandı. Kadınlar, maske satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Satışa sunulan maskeler modelleri ve görünüşleriyle beğeni toplayınca özel talepler de gelmeye başladı. Kursta herkesin istediği ölçüde, renkte, modelde maske siparişleri kabul ediliyor. İsteyen vatandaşlar, kendi çizimlerini de burada maske üzerine yansıtabiliyor.