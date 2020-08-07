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Bağcılar’da Kovid 19 denetimlerine devam

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar’da bugün de devam edildi.Ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığının Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla dün 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar’da bugün de devam edildi.

İçişleri Bakanlığının Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar’da bugün de devam edildi.
Ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığının Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla dün 81 vilayette başlattığı denetimlere, Bağcılar’da bugün de devam edildi. Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri aralarında lokanta, pastane, kahvehane, kafe, berber, kadın kuaför, güzellik salonu gibi yerler başta olmak üzere tüm iş yerlerini denetledi. Denetimler sırasında maske takmayan, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, dezenfekte malzemesi ile maske bulundurmayan iş yeri sahipleri uyarıldı. Çok sayıda iş yeri sahibinin kurallara uyduğu gözlendi.
Ayrıca polis ve zabıta ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde ilçenin değişik yerlerinde dilencilik yapanlara, trafik ışıklarında otomobillerin camlarını silenlere ve seyyar satıcılara yönelik kanuni işlem yapıldı.

“İlk günden bu yana sıkı denetim yapıyoruz”
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, özellikle kontrollü sosyal hayat döneminde başta esnaf olmak üzere tüm hemşehrilerinin tedbirlere riayet etmesinin önem kazandığını ifade etti. Çağırıcı, “Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz” dedi.

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