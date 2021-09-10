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Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

10.09.2021 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kaldırıma çıkarak istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batışehir Kavşağı'ndan İSTOÇ istikametine giden Sergen Acur, kullandığı 34 VRN 84 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine ve istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler otomobilin içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bağcılar

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