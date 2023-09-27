YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar'da Pınar Damar'ın ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

Bağcılar'da Pınar Damar'ın ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

27.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme heyeti, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Bağcılar'da Pınar Damar'ın ağaçlık alanda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydın ile tarafların avukatları katıldı. Ölen Pınar Damar'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.A, maktul Pınar Damar ile ilkokuldan arkadaş olduklarını belirterek, "Sanık ile maktulün akrabalık ilişkisi dışında bir ilişkisi yoktur. Pınar ile sanığın konusunun geçtiği özel konuşmalarımız olmadı." dedi.

Tanık B.B. de Damar'ın çocukluk arkadaşı olduğunu kaydederek, "Pınar Damar'ın sanık Metin'i sevgilisi gibi görme ya da bu tarz ilişkilerinin olması gibi bir durum yoktur. Pınar sanığı ağabey ya da baba gibi görüyordu." diye konuştu.

Söz verilen sanık Aydın'ın avukatı Servet Altundağ, aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmediklerini ifade ederek, "Maktul olay yerinde 39 saat kalmıştır. Ölümünden sonra da istismara uğrama ihtimali vardır. Bu hususun araştırılmasını, keşif yapılmasını ve olay yerinde tespit edilen çakmak, peçete gibi materyallerde inceleme yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık avukatının taleplerinin reddine karar verdi.

Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Kezban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın gece saatlerinde aracıyla geldiği yere maktulün cesedini bıraktığı kaydediliyor.

Sanığın savcılıktaki savunmasında, maktule karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğü, ancak Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün eteğinde bulunan lekede tespit edilen DNA ile Metin Aydın'ın DNA'sının eşleştiğine yer veriliyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandıDiyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildiBursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi
Başkan Çerçioğlu Yenipazar Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlara buluştuBaşkan Çerçioğlu Yenipazar Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlara buluştu
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:22
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Çarşamba

Merve sevinç eczanesi
Eyup
24. bölge eczanesi
Basaksehir
Vildan eczanesi
Esenler
Güneş gören eczanesi
Sile
Merve eczanesi
Atasehir
Zeynep eczanesi
Pendik
Lokum eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.